«البيئة والمياه والزراعة» تحدد متطلبات الحصول على إذن تصدير كائنات فطرية

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة البيئة والمياه والزراعة، متطلبات واشتراطات وآلية تقديم المستفيد على طلب إذن تصدير كائنات فطرية.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الخدمة تسمح لقطاع الأعمال والأفراد تسمح هذه الخدمة للمواطنين والشركات طلب الموافقة والحصول على إذن تصدير كائنات فطرية.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على طلب إذن تصدير كائنات فطرية ممن تتوافر فيهم الشروط، التقديم على الخدمة من خلال الضغط على الرابط التالي مباشرة (من هنا).

إذن تصدير كائنات فطرية

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الشروط الأساسية والضرورية والمتطلبات التي يجب توافرها في مقدم الطلب عند التقديم على طلب إذن تصدير كائنات فطرية، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- يجب على المصدر الحصول على إذن التصدير قبل شهر واحد على الأقل من شحن الإرسالية

- جميع الشحنات التي تصل الى منافذ الدخول للمملكة العربية السعودية قبل ١٥ يوما على الاقل من تاريخ إذن التصدير لن يسمح للإرسالية الخروج الى المملكة.

- لوزارة البيئية والمياه والزراعة الحق في فرض شرط إضافي من أجل منع خروج الأمراض إلى خارج البلاد.

آلية التقديم على الخدمة

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وإجراءات الحصول على تقديم طلب خدمة إذن تصدير كائنات فطرية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى النظام ( أو التسجيل في البوابة الإلكترونية إذا كان المستخدم غير مسجلًا)

- يتم تحديد الخدمة المراد تنفيذ طلب لها ( استيراد - فسح - تصدير)

- قبول التعليمات والشروط الخاصة بالخدمة

- تعبئة وإدخال بيانات الطلب وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

- إرسال الطلب بعد الموافقة على التعهد

- مراجعة الطلب من الجهة المختصة

- الموافقة على الطلب

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