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صندوق الاستثمارات العامة يحذر من أي تواصل ينتحل اسمه.. ويوجه نصيحة

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الرياض - محمد عبدالله - حذر صندوق الاستثمارات العامة، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مشيرًا إلى أنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

وقال الحساب الرسمي لصندوق الاستثمارات عبر موقع «تويتر»: «يحذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية».

وأضاف: «نؤكد ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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