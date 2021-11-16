يمني يسكب مادة حارقة على طليقته وطفلتها

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920 زيارة رقابية على قصور الأفراح
كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بأمانات المناطق والمحافظات، زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور...
460 تجمعا للمياه و2062 عاملا لإزالة آثار أمطار جدة
فيما استمرت الحالة المطرية وتشكل السحب الركامية على جدة توقع خبراء الأرصاد، أن تتأثر بالموسم الممطر أجزاء من مناطق مكة المكرمة...
الهلال الأحمر: حرص سعودي على تطبيق الاتفاقيات الدولية
أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال العويسى، حرص المملكة على تطبيق جميع اتفاقيات القانون الدولي، خاصةً التي تضمن...
دراسة لتنفيذ جسور للمشاة على طرق خميس مشيط الرئيسية
أعربت بلدية محافظة خميس مشيط عن أسفها للحادث المروري الذي تعرضت له عدد من السيدات أثناء عبورهن لطريق الأمير سلطان ( طريق الـ 100 )،...
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