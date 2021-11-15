شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المدارس جاهزة للاختبارات الحضورية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت متحدثو وةراة التعليم ابتسام الشهري اليوم ان وزارة التعليم ممثلة في إدارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر بتشكيل اللجان هذه اللجان الإشرافية التي تنظم أعمال وسير الاختبارات وتتحقق من الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات من حيث توزيع المهام على المشرفين أو المرشدين أو حتى مديري مدارس والمعلمين أيضا هذه اللجان الحقيقة يتمثل دورها في متابعة استعدادات المدارس بكافة المناطق وكافة المحافظات لبدء الاختبارات حضوريا للمتوسط ثانوية والتحقق من جاهزية المدارس على جميع سواء من حيث تنظيم دخول وخروج الطلاب من حيث توفير المعقمات والكمامات أو المحافظة على التباعد هذا الاهتمام و هذا التحقق من الاستعداد لا يتم فقط داخل المدارس بل أيضا يمتد الى خارج المدرسة في وسائل النقل المدرسين. كل هذه الإجراءات حقيقة التي يتم تطبيقها في وزارة التعليم هو وفق البروتوكولات الصحية المبلغة من وقايتي