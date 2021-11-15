شكرا لقرائتكم خبر 326 طالبا وطالبة يتنافسون في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» 326 طالبا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، من بين 32 ألف طالب وطالبة، لمسابقة موهوب2021، لمواصلة التدريب والتأهيل لخوض المنافسات العلمية وتمثيل المملكة في المسابقات الدولية في 6 مجالات علمية.

وكشفت المؤسسة، عن أسماء الأوائل من الطلبة، المرشحين الذين سينتقلون إلى المرحلة القادمة، وهي ملتقى الشتاء التدريبي الذي سيقام حضوريا في الهيئة الملكية في الجبيل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في يناير المقبل.

ودعا الأمين العام لموهبة الدكتور سعود المتحمي، الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم إلى الاستفادة من برامج موهبة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين الذي يعد البوابة الأولى لقياس قدرات الطلبة وإمكاناتهم العلمية، مما يسهل عملية تطويرهم.

ويعد اختبار مسابقة موهوب لملتقى الشتاء القادم أولى خطوات الطلبة، ضمن الاستعدادات للمنافسات الدولية في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، حيث سيبدؤون رحلة المعسكرات التدريبية العلمية استعدادا للانضمام للمنتخب السعودي في الأولمبيادات الدولية.

أوائل مسابقة موهوب 2 حصلوا على:

‏64 ميدالية، منها:

8 ذهبيات

17 فضية

39 برونزية

32 ألفا سجلوا في المسابقة ترشح منهم:

2731 ترشحوا للتدريب المنتهي باختبار موهوب 2 تأهل من بينهم:

326 لملتقى الشتاء الطلاب المرشحون مثلوا

102 مدرسة حكومية

116 مدرسة أهلية

20 منطقة تعليمية.