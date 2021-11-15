الشرقية في خارطة الإبداع الوطني بمبادرة «إثراء»

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وشهدت فعاليات الختام إقامة جلسة حوارية بعنوان «الشرقية في خارطة الإبداع الوطني والإقليمي»، أظهرت أن المنطقة مؤهلة لتكون الوجهة الأولى للإبداع في المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتطرقت الجلسة التي شارك فيها عدد من المتخصصين والرواد، إلى تأثير البيئة العمرانية على مستقبل الإبداع، وتأثير المنطقة على الإبداع في التعليم وريادة الأعمال والأدب والثقافة والفن والسينما، إلى جانب العمل الخيري غير الربحي.
وأوضحت مشرفة المبادرة هديل العيسى، أن المبادرة أسهمت في رسم خارطة الطريق لمؤسسات وأفراد العمل الإبداعي في المنطقة الشرقية.
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