شكرا لقرائتكم خبر الشرقية في خارطة الإبداع الوطني بمبادرة «إثراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» أمس الأول مبادرة «الشرقية تبدع» التي أطلقها المركز، وشاركت بها 150 جهة في المنطقة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.

وشهدت فعاليات الختام إقامة جلسة حوارية بعنوان «الشرقية في خارطة الإبداع الوطني والإقليمي»، أظهرت أن المنطقة مؤهلة لتكون الوجهة الأولى للإبداع في المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتطرقت الجلسة التي شارك فيها عدد من المتخصصين والرواد، إلى تأثير البيئة العمرانية على مستقبل الإبداع، وتأثير المنطقة على الإبداع في التعليم وريادة الأعمال والأدب والثقافة والفن والسينما، إلى جانب العمل الخيري غير الربحي.

وأوضحت مشرفة المبادرة هديل العيسى، أن المبادرة أسهمت في رسم خارطة الطريق لمؤسسات وأفراد العمل الإبداعي في المنطقة الشرقية.