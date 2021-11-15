ضبط 3 مواطنين صادوا ذئبا عربيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الجهات الأمنية هوية 3 مواطنين خالفوا نظام البيئة بصيد كائنات فطرية محظور صيدها (الذئب العربي). وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه بالتنسيق مع شرطة محافظة تربة، جرى تحديد هوية 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة صيد كائنات فطرية محظور صيدها (الذئب العربي)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية. وأوضح أن عقوبة صيد الذئب العربي غرامة 80 ألف ريال للكائن الواحد، وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

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