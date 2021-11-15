إطلاق خدمة تأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة بثلاث خطوات

أطلقت وزارة الاستثمار اليوم خدمة جديدة لتأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة، وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية، ووزارة التجارة؛ بهدف تمكين الشركات والمستثمرين من إصدار الرخص الاستثمارية بشكل سريع وميسَّر وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الإصلاحات التي تُنفِّذها المملكة، المتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة للمستثمرين والشركات، كما تأتي نتيجة للتكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتسهم برفع تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة إقليميًّا وعالميًّا؛ وهو ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية مفضلة لسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وتتطلب رحلة المستثمر الجديدة ثلاث خطوات فقط لمصادقة الوكالة، وتوثيق عقد التأسيس بعد أن كانت عشر خطوات؛ إذ تبدأ بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية، والتقدم بطلب “إضافة طلب تصديق عقد تأسيس” في ممثليات المملكة بالخارج، ثم زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة الاستثمار، وإصدار الترخيص الاستثماري، وكخطوة ثالثة وأخيرة يقوم المستثمر بزيارة موقع وزارة التجارة لتوثيق عقد التأسيس، وإصدار السجل التجاري.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الخدمة الجديدة التي دُشنت في عدد من سفارات المملكة ستُحدث تغييرات جذرية في رحلة المستثمر وتسهيل تأسيس وبدء أعمال الشركات الأجنبية، وتذليل العقبات التي كانت تواجههم في السابق، التي تشمل -على سبيل المثال- صعوبة حضور الشركات للمملكة لتوثيق عقود التأسيس، مع تعدد الوثائق التي يجب تقديمها وتكرار طلبها، مع مراجعة العديد من الجهات الحكومية للمصادقة لعدم ارتباط البيانات في السابق بين وزارة الاستثمار ووزارتَيْ التجارة والخارجية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إطلاق حملة تسويقية واسعة بلغات عدة لإيصال الخدمة الجديدة لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والشركات الأجنبية، وتمكينهم للاستفادة منها.
15 نوفمبر 2021 – 10 ربيع الآخر 1443 10:45 PM
دُشِّنت في عدد من السفاراتإطلاق خدمة تأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة بثلاث خطوات
أطلقت وزارة الاستثمار اليوم خدمة جديدة لتأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة، وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية، ووزارة التجارة؛ بهدف تمكين الشركات والمستثمرين من إصدار الرخص الاستثمارية بشكل سريع وميسَّر وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الإصلاحات التي تُنفِّذها المملكة، المتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة للمستثمرين والشركات، كما تأتي نتيجة للتكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتسهم برفع تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة إقليميًّا وعالميًّا؛ وهو ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية مفضلة لسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وتتطلب رحلة المستثمر الجديدة ثلاث خطوات فقط لمصادقة الوكالة، وتوثيق عقد التأسيس بعد أن كانت عشر خطوات؛ إذ تبدأ بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية، والتقدم بطلب “إضافة طلب تصديق عقد تأسيس” في ممثليات المملكة بالخارج، ثم زيارة بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة الاستثمار، وإصدار الترخيص الاستثماري، وكخطوة ثالثة وأخيرة يقوم المستثمر بزيارة موقع وزارة التجارة لتوثيق عقد التأسيس، وإصدار السجل التجاري.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الخدمة الجديدة التي دُشنت في عدد من سفارات المملكة ستُحدث تغييرات جذرية في رحلة المستثمر وتسهيل تأسيس وبدء أعمال الشركات الأجنبية، وتذليل العقبات التي كانت تواجههم في السابق، التي تشمل -على سبيل المثال- صعوبة حضور الشركات للمملكة لتوثيق عقود التأسيس، مع تعدد الوثائق التي يجب تقديمها وتكرار طلبها، مع مراجعة العديد من الجهات الحكومية للمصادقة لعدم ارتباط البيانات في السابق بين وزارة الاستثمار ووزارتَيْ التجارة والخارجية.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إطلاق حملة تسويقية واسعة بلغات عدة لإيصال الخدمة الجديدة لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والشركات الأجنبية، وتمكينهم للاستفادة منها.
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