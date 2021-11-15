4 محاذير بشأن التخزين.. مختص يوضح المدد المقررة للتخلص من الأدوية بعد فتحها

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ المشارك في كلية الصيدلة الدكتور ماجد الجريسي، إنَّ تاريخ انتهاء الأدوية الشراب والسائلة، ينتهي بعد شهر وبعضها بعد أسبوعين فيما يتسبب التخزين الخاطئ للأدوية في التسمم.

وأضاف الجريسي، خلال لقائه ببرنامج الراصد المذاع على قناة «الإخبارية»، أنَّ الحبوب والأقراص الصلبة والكبسولات يعتمد تناولها على تاريخ الصلاحية المسجل على العلبة؛ بحيث يكون الحفظ بمكان بعيدا على الحرارة والرطوبة وبالثلاجة أو مكان بارد.

وأكمل، أن الأشربة والسوائل وقطرات العيون، يجب أن يكتب على علبها تاريخ فتحها بحيث يتم التخلص منها بعد شهر من فتحها، وذلك خلافا للمضادات الحيوية والتي ترمى خلال أسبوعين من فتحها.

وحول المكان الأنسب للاحتفاظ بالأدوية قال الجريسي، إنه حال كتابة صلاحية معينة على الدواء، بدرجات تخزين معينة يجب ألا تتجاوز درجة حرارة مكان التخزين 25 درجة مئوية، لأن التخزين الخاطئ في غرف النوم والمطبخ ودورات المياه، قد يؤدي إلى إنتهاء صلاحية الدواء قبل موعده المقرر؛ جراء التخزين الخاطئ، مشيرا إلى خطورة تخزين الأدوية قرب متناول الأطفال.

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