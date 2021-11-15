تدشين محطة تحلية المياه بالجمعية الخيرية بالداير

الرياض - محمد عبدالله - دشن محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم الاثنين، محطة تحلية المياه بالجمعية الخيرية بالداير الذي تم تشييدها بدعم من أوقاف الشيخ محمد الماجد.

وتجول محافظ الداير داخل المحطة، مستمعًا لشرح مفصل عن مراحل المشروع وتفاصيله الذي بلغت تكلفته: 1,734,000ريال، مطلع على الجانب الخيري والاستثماري للمشروع بهدف استدامة الموارد للجمعية.

وتهدف الجمعية من خلال هذا المشروع إلى تجويد الخدمة المقدمة للمستفيدين من الجمعية، حيث من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 1750 أسرة من الأسر الأشد حاجة بشكل مجاني.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية 300 طن شهريا، وتم تجهيز المحطة بأحدث الإمكانيات، وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة في مثل هذه المحطات.

وثمن محافظ الداير الجهود المبذولة في المشروع التي جسدت أهمية القطاع الغير ربحي، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.