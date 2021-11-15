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توضيح من «الموارد البشرية» بخصوص الإجازة السنوية للعمال: من 21 لـ30 يومًا

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ٢١ يوما، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل العامل يستحق بدل الإجازة (أجر الثلاثين يوماَ) في نفس سنة العقد الخامسة أم السادسة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «نصت المادة 109 من نظام العمل: 1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ٢١ يوما تزداد إلى مدة لاتقل عن ٣٠ يوم إذا مضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما (وتكون بالأجر الفعلي شامل جميع البدلات)».

وأضاف: « لمزيد من التفاصيل حول (الإجازات) فضلاً زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي، اضغط هنا».

وأتم: «يستحق العامل أجر الإجازات السنوية الغير مستعمله بعد انتهاء العلاقة التعاقدية وذلك وفقاً للمادة 111 من نظام العمل».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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