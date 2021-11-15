الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير الشؤون الخارجية في بوركينافاسو

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والبوركينيين في الخارج بجمهورية بوركينافاسو ألفا مامادو باري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين بكافة المجالات وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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