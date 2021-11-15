هل يحتاج المقيم تفويضًا لزوجته كي تقود سيارته؟.. «المرور» يوضح

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي التصرف المطلوب بشأن حاجة المقيم لعمل تفويض لزوجته كي تقود سيارته.

وقال «المرور»، إن عدم وجود تفويض لا يترتب عليه مخالفة وإنما وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: هل يحتاج المقيم عمل تفويض لزوجته كي تقود سيارته؟.



ووفقا للمادة السابعة عشر من نظام المرور، لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكة - إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة.

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