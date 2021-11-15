بيان توضيحي من «بلدية خميس مشيط» بشأن حادث مروري تعرضت له بعض السيدات

الرياض - محمد عبدالله - أبدت بلدية محافظة خميس مشيط أسفها للحادث المروري الذي تعرضت له عدد من السيدات أثناء عبورهن طريق الأمير سلطان «طريق 100».

جاء ذلك في بيان للبلدية، قالت فيه: نأسف للحادث ونتمنى لهن الصحة والسلامة والشفاء العاجل.

ونوهت البلدية إلى أنه جار التنسيق مع مجلس التنسيق المروري لوضع الحلول العاجلة في المواقع الحرجة كمطبات التهدئة الأرضية وعلامات عبور المشارة وخلافها.

وتابعت ، أن البلدية تسرع إلى تنفيذ واعتماد دراسة شاملة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة وفق الأولويات لتسهيل تنقل وعبور المشاة على الطرق الرئيسية.

كان مقطع فيديو متداول وثق لحظة دهس إحدى السيارات في خميس مشيط، لـ4 فتيات، في مشهد ‏وصف بـ«المؤسف».‏

وأبدى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، غضبهم بسبب الحادثة العنيفة، متمنيين أن تكون الفتيات الضحايا في حالة جيدة، فيما أشار ‏بعضهم إلى أن بعض الفتيات تعرضن لكسور وكدمات قوية.‏

وطالب نشطاء التواصل الاجتماعي، بضرورة معاقبة قائد السيارة، وتركيب جسور مشاة لعبور الطرق حماية لأرواح البشر.‏

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