فريق طبي بمستشفى صبيا ينجح في إجراء أول عملية استئصال البروستات بالمنظار لـ«ثمانيني»

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت صحة جازان بأن فريق جراحة المسالك البولية بمستشفى صبيا العام تمكن من إنهاء معاناة مريض ثمانيني يعاني من احتباس بولي مزمن والتهابات متكررة وذلك بعد إجراء أول عملية إستئصال للبروستات عن طريق جهاز المنظار الجراحي في مستشفى صبيا تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وذكرت في التفاصيل بأن المستشفى استقبل مريض يبلغ من العمر 85 عاما، كان يعاني من احتباس بولي مزمن والتهابات متكررة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه يعاني من تضخم حميد في البروستات، مع حاجته إلى تركيب قسطرة بولية لمدة طويلة، مما تقرر إدخال المريض إلى قسم التنويم، تمهيدا لإجراء عملية جراحية.

وقالت بأن المريض خضع لإجراء عملية جراحية تم فيها استئصال للبروستات عن طريق مجرى البول بواسطة جهاز المنظار الجراحي تكللت بالنجاح، وبعد خضوع المريض للمتابعة من قبل الفريق الطبي بقسم التنويم وإزالة القسطرة البولية وعودتة التبول بشكل طبيعي، غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء ولله الحمد.

الجدير بالذكر بأن هذه العملية تعد الأولى من نوعها تجرى بمستشفى صبيا العام تخصص جراحة المسالك البولية، وذلك تماشيا مع خطة الإدارة المساعدة للطب العلاجي بصحة جازان تجاه التوسع في توفير التخصصات الطبية بالمستشفيات وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة والتي تمكن الفرق الطبية من إجراء العمليات الكبرى والمعقدة بهدف تخفيف قوائم الانتظار وتسهيل حصول المرضى على الخدمة العلاجية بالمستشفيات دون الحاجة إلى نقلهم أو تحويلهم الى المستشفى المركزي بجازان.