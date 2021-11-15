بالفيديو.. استشاري يحذر من الخلطات الشعبية المنتشرة: تصيب بأضرار طويلة الأمد

الرياض - محمد عبدالله - حذر استشاري طب وجراحة الجلد، ظافر آل حافظ، من الخلطات الشعبية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها قد تصيب بأضرار طويلة الأمد.

وقال آل حافظ في تصريحات لقناة «روتانا»: «بعض الناس تلجأ لتلك الوصفات بسبب ارتفاع أسعار العيادات، ولكن الوصفات قد تصيب بأضرار قوية قد يتكلف علاجها الكثير، أكثر من زيارة العيادات».

وأضاف: «أحذر الناس من الوصفات الشعبية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأحذرهم أيضًا من الوصفات التي تصدر من غير المختصين، ويجب الذهاب للعيادات المتخصصة من أجل علاج الأمراض».

وأتم: «خلط المنتجات قد يسبب بأضرار طويلة الأمد لأنها تضعف المادة الفعالة في كلاهما، ويجب عدم الاستماع لغير المختصين والعيادات المشبوهة».

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