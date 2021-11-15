هل تقلل المركبات ذاتية القيادة الحوادث؟.. خبير في قطاع التأمين يجيب

الرياض - محمد عبدالله - اعتمد البنك المركزي أول برنامج تأمين للمركبات ذاتية القيادة، وذلك في إطار امتداد جهوده في دعم قطاع التأمين.

وتعليقا على ذلك قال مختص في قطاع التأمين، ان المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق لأن أغلب الحوادث ناتجة عن أخطاء بشرية.

وأضاف المختص أن الحلول التامينية المبتكرة تواكب النهضة الصناعية والتكنولوجية التي تشهدها المملكة.

اعتمد البنك المركزي أول برنامج تأمين للمركبات ذاتية القيادة، وذلك في إطار امتداد جهوده في دعم قطاع التأمين.

وتعليقا على ذلك قال مختص في قطاع التأمين، ان المركبات ذاتية القيادة ستخفض 90% من حوادث الطرق لأن أغلب الحوادث ناتجة عن أخطاء بشرية.

وأضاف المختص ان الحلول التامينية المبتكرة تواكب النهضة الصناعية والتكنولوجية التي تشهدها المملكة.

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