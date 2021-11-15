القيادة تعزي رئيس جنوب إفريقيا في وفاة فريدريك دي كليرك

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، في وفاة نائب الرئيس الأسبق رئيس الدولة الأسبق فريدريك دي كليرك.

وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة نائب الرئيس الأسبق رئيس الدولة الأسبق السيد فريدريك دي كليرك، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، في وفاة نائب الرئيس الأسبق رئيس الدولة الأسبق فريدريك دي كليرك.

وقال ولي العهد : «تلقيت نبأ وفاة نائب الرئيس الأسبق رئيس الدولة الأسبق السيد فريدريك دي كليرك، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

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