920 زيارة رقابية على قصور الأفراح

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بأمانات المناطق والمحافظات، زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور الأفراح خلال الأسبوع الماضي للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، والاشتراطات البلدية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح الصادرة بناءً على قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد.
ونفذت فرق الرقابة البلدية الميدانية التابعة للأمانات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة من 2 - 14 نوفمبر الجاري (920) جولة، شملت قصور الأفراح والقاعات وأماكن أخرى، لرصد تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بالقاعات وقصور الأفراح.
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