460 تجمعا للمياه و2062 عاملا لإزالة آثار أمطار جدة

فيما استمرت الحالة المطرية وتشكل السحب الركامية على جدة توقع خبراء الأرصاد، أن تتأثر بالموسم الممطر أجزاء من مناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية شرقي منطقتي الجوف وحائل وحفرالباطن، وربما تمتد إلى الزلفي والقصيم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف، مع تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

أمطار متوقعة

وأبان المحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن الرياح المصاحبة للأمطار هي رياح من السحب الركامية الرعدية، وكانت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على سواحل جدة ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، وخفت الحالة تدريجيا، لكن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم خاصة الأجزاء الشمالية منها ومنطقة حائل ومنطقة الجوف والحدود الشمالية، ومتوقع أن تتأثر المنطقة الشرقية (شمال شرق) وتنتهي الحالة مع نهاية الأسبوع الجاري.

جهود ميدانية

وأسفرت الجهود الميدانية لأمانة محافظة جدة عن تحرير عدد من المواقع من تجمعات المياه الناجمة عن الحالة المطرية عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، وضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار الحالي.

وشاركت معدات وآليات الأمانة في تحرير نفق الأمير ماجد «الطير» جوار البوابة الغربية لجامعة الملك عبدالعزيز من مياه الأمطار المتجمعة، والذي شهد توقف المضخات التي تشرف الجامعة على تشغيلها وصيانتها، إضافة لدعم فرق وزارة النقل في تحرير طريق الحرمين.

ضخ عكسي

وباشرت الأمانة أكثر من 460 بلاغا عن تجمعات لمياه الأمطار إضافة لبلاغات متعلقة بالضخ العكسي لمناهيل الصرف الصحي، كما سجلت حالات تساقط للأشجار في بعض الشوارع جراء تأثير الحالة الجوية، لافتة إلى أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 2062 فردا و 811 معدات وآليات، مؤكدة استمرار أعمالها على مدار الساعة.

الرصد والرش

وشهدت الجهود الميدانية تكثيف أعمال الرصد والرش لمواقع تجمعات المياه عبر فرق المكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، كما تواصل الأمانة أعمال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، إضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة والتي ما زال العمل بها قائما.

كميات الأمطار بالمليمتر من 14 إلى 15 نوفمبر 2021

مكة المكرمة

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

01.3

مدينة الملك عبدالله الرياضية

0.4

بلدية أبحر

02.4

ذهبان

0.6

بلدية المطار

04.8

الجامعة

15.8

ميناء جدة

16.2

الخالدية

20.6

الخمرة

23.2

عرفات

01.7

الهدا

0.4

رابغ

02.0

ثول

0.2

بلدية جنوب جدة

27.0

المدينة المنورة

مطار الأمير عبدالمجيد

20.0

وادي الفرع

02.8

الحناكية

02.8

خيبر

03.2

تبوك