تمديد العمل بجوازات الرياض

وأوضحت الجوازات أن قرار التمديد يأتي للتيسير على جميع المواطنين، الراغبين في الاستفادة من خدمات إصدار وتجديد الجواز السعودي، وتمكينهم من إتمام الإجراءات عبر منصة «أبشر»، وتسلم جوازاتهم حضوريًا، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو من خلال خدمة توصيل الوثائق، التي يقدمها البريد السعودي «سبل» وفق العنوان الوطني المسجّل مسبقًا في النظام.
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