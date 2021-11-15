شراكة استراتيجية بجدة

وقعت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، ممثلة في الأمين العام لؤي بن همام طرابزوني، أمس، مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة حياة الخيرية، يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل بن سيف الدين السمنودي بمقر المؤسسة في جدة.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن الأهداف الاستراتيجية لأمانة الوقف التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة، والتوسع في تقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.