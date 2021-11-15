إزالة 120 ألف صبة عشوائية

وأوضحت أمانة الرياض أن أعمالها الميدانية مستمرة لإزاحة الصبات العشوائية عن كافة الأحياء، إضافة إلى اتخاذها للعديد من التدابير التي تمنع تراكمها مجددًا، من خلال الرقابة الصارمة، وفرض اشتراطات تساهم في رفع معايير الالتزام بإزالة أي صبة فور الانتهاء من المشاريع القائمة في المدينة.
وتأتي أعمال إزالة الصبات العشوائية متكاملة مع ما تبذله أمانة منطقة الرياض من جهود لرفع المركبات المهملة، ومخلفات البناء، ومعالجة الهبوطات، وصيانة الأرصفة، تحقيقًا لمستهدفاتها في الارتقاء بجودة حياة السكّان والزوار.
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