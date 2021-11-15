دراسة لتنفيذ جسور للمشاة على طرق خميس مشيط الرئيسية

920 زيارة رقابية على قصور الأفراح كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بأمانات المناطق والمحافظات، زياراتها التفتيشية والرقابية على القاعات وقصور... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 10 ربيع الثاني 1443 هـ 10 ربيع الثاني 1443 هـ

460 تجمعا للمياه و2062 عاملا لإزالة آثار أمطار جدة فيما استمرت الحالة المطرية وتشكل السحب الركامية على جدة توقع خبراء الأرصاد، أن تتأثر بالموسم الممطر أجزاء من مناطق مكة المكرمة... جدة : يمن لقمان وجدة: عائشة العمودي جدة : يمن لقمان وجدة: عائشة العمودي 10 ربيع الثاني 1443 هـ 10 ربيع الثاني 1443 هـ

الهلال الأحمر: حرص سعودي على تطبيق الاتفاقيات الدولية أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال العويسى، حرص المملكة على تطبيق جميع اتفاقيات القانون الدولي، خاصةً التي تضمن... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 10 ربيع الثاني 1443 هـ 10 ربيع الثاني 1443 هـ

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