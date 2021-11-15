شكرا لقرائتكم خبر السجن والغرامة عقوبة حذف عضو من قروب واتس اب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعرض حذف مشرف المجموعة بقروب واتس اب لأحد الأعضاء للمساءلة القانونية، متى تقدم ذلك العضو بشكوى للجهة المختصة، وقد تلحقه العقوبة النظامية المنصوص عليها بالمادة 3 فقرة 5 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال إذا أثبت تضرره منه بحسب مختص قانوني.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عجب لـ«مكة»، أن الضرر الذي قد يلحق العضو المحذوف في واتس اب غالبا ما يكون ضررا معنويا وأدبيا يقلل من قدره ويحط من مكانته، بخلاف كونه نوعا من الازدراء لشخصه، وقد يتعدى الضرر ذلك بتجنب الغير له أو إساءة سمعته، خاصة مع بلوغ عدد بعض القروبات عشرات الأعضاء، لهذا الحذر واجب والصلح خير.

وأضاف أن المادة 3 فقرة 5 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأشار إلى أن مغادرة العضو للمجموعة، خاصة إذا أضافوه دون إذنه، فلا يترتب عليه أي ضرر حالي أو حتى محتمل وبالتالي ينتفي احتمال المساءلة القانونية هنا لوجود مبرر مشروع ومسوغ لمغادرته القروب، ولانعدام توفر أركان المسؤولية التقصيرية.