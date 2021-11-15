تطوير مهارات أسر بالطائف على صناعة القهوة الاحترافية

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وسلط البرنامج الضوء ضمن مبادرة «أهالينا» على تدريب وتطوير مهارات الفئات الأقل دخلا وإتاحة الفرصة لهن لدخول سوق العمل وتحويلهن من الاحتياج إلى الإنتاج وتأهيلهن بشكل احترافي للمشاركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030.
واستفاد من البرنامج في دورتيه الحالية والماضية 34 متدربة من الباحثات عن العمل، حيث يسعى البرنامج إلى تفعيل برامج تمكين المرأة على أرض الواقع، وفق حقائق ملموسة تهدف من خلالها إلى إيجاد فرص وظيفية ودخل ثابت ومستوى معيشي جيد للمستفيد.
يذكر أن الجمعية ومنذ تأسيسها تعمل على تنمية المرأة في شتى المجالات المتاحة وبالمعايير المطلوبة.
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