شكرا لقرائتكم خبر «تطوير المباني» تنشئ 5000 مدرسة أهلية بجميع المراحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة تطوير للمباني TBC إنشاء 5000 مدرسة أهلية، متضمنة مختلف التجهيزات التعليمية من معامل العلوم والحاسب الآلي ومصادر التعلم والفصول الدراسية، إضافة إلى تجهيز وإنشاء أكثر من 5000 فصل رياض أطفال وصالات رياضية، وذلك في جميع المراحل عبر فرص استثمارية تقدمها للقطاع الخاص.

وتشارك الشركة في «المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم» (GESS) في دبي، الذي يختتم اليوم بهدف استعراض تجربتها في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سعيا إلى الترويج لمشروع المجموعة الثالثة، المتمثلة في استقطاب شركاء جدد، من خلال عرض ممكنات الشركة المتمثلة في تمويل وتصميم وبناء وصيانة المباني التعليمية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتستعرض الشركة عبر جناح وزارة التعليم المشارك في معرض «GESS» هذا العام، تجربتها في إطلاق مركز خدمات الاستثمار التعليمي، ضمن سعي المملكة إلى رفع نسبة الالتحاق بمدارس التعليم الأهلي إلى 25% خلال السنوات المقبلة مقارنة بالتعليم الحكومي، حيث تقدم الشركة الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل المدارس الأهلية من قبل القطاع الخاص، وتأمين حاجة المدارس المراد إنشاؤها بعدد متوقع يتجاوز 5000 مدرسة لجميع المراحل.

وتعزز شركة تطوير للمباني حضورها الدولي بالمشاركة في هذا الحدث بحضور أكثر من 10,000 مختص تعليمي، كما تضيف «تطوير للمباني»، هذه المشاركة إلى مشاركاتها السابقة في الحدث العالمي التعليمي، إلى جانب نخبة من أكبر المؤسسات التعليمية ذات التجارب الرائدة، والملهمة حول العالم.

ويأتي «المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم» (GESS) هذا العام في نسخته الـ15، فرصة للشركات المعنية بالتواصل فيما بينها لتقديم الحلول الرائدة في التعليم، وإتاحة إمكان التعريف بالرواد في قطاع التعليم، من خلال الحوارات المختصة وورش العمل العملية، التي ستجمع أبرز الخبراء والمهنيين المحليين والعالميين في مكان واحد، كما يشكل المعرض منصة حصرية، ورائدة للعاملين في القطاع التربوي، ويوفر لهم فرصة الاطلاع عن كثب على أحدث المنتجات، والخدمات المتطورة في مجال التعليم، كما يتيح لهم المشاركة في ورش عمل حول مستقبل التعليم.

أبرز تجهيزات المدارس

