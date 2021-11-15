معرض الثقافة العدلية يحط رحاله بجامعة الأميرة نورة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة العدل إطلاق معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، اليوم ولمدة 3 أيام، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية. وأوضحت أن المعرض يأتي في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني. وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات، منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة. المعرض يضم:





منصة تعرف بمبادرة شمل تتعلق بتوفير



مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة



منصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي



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