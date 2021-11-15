الدارة وجامعة المؤسس تطلقان ندوة «قراءة في تاريخ جدة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة اليوم ندوة بعنوان «قراءة في تاريخ جدة»، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بمقر الجامعة. ويشارك في الندوة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن العرابي، وأستاذة التاريخ السعودي بجامعة جدة الدكتورة دلال السعيد، فيما تدير الندوة مديرة مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة سلوى الغالبي. وتواكب الندوة ما حظيت به مدينة جدة، من اهتمام الدولة، حيث ترجم ذلك ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عندما أطلق مبادرة مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»، ضمن برنامج تطوير جدة التاريخية والحفاظ على مواقعها التاريخية وصونها وتأهيلها، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030، بما يعكس العمق الحضاري للمملكة كإحدى أهم ركائز الرؤية.

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