شكرا لقرائتكم خبر تحديد الأبحاث الفائزة بمسابقة الشباب العربي حول جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الدول العربية نتائج المسابقة البحثية للشباب العربي حول «العائد الديموغرافي وجائحة فيروس كورونا المستجد : أزمة أم فرصة للشباب»، والتي عقدت برعاية الجامعة وبالتعاون بين الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأفادت الجامعة في بيانها أمس بأن المركز الأول فاز به البحث المعنون بـ»تأثير جائحة كورونا على القطاع الشبابي في مجال التجارة الالكترونية في سلطنة عمان» للباحثة العمانية نوف السنانية، بجائزة قدرها 1000 دولار، أما المركز الثاني فكان من نصيب البحث المعنون بـ»تأثير جائحة كورونا على بعض أوجه العائد الديموغرافي في دول الخليج العربي: دراسة استطلاعية» للباحث العماني مبارك الحمداني، وفاز بجائزة قدرها 1000 دولار، أما المركز الثالث والأخير ففاز به البحث المعنون بـ»العائد الديموغرافي وجائحة فيروس كورونا المستجد: أزمة أم فرصة للشباب» للباحثة اليمنية زرعة سالم، بجائزة قدرها 1000 دولار.

من جانبها هنأت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الباحثين الفائزين بجوائز المسابقة، مؤكدة دعم الجامعة للحركة البحثية في المجالات المختلفة، داعية الدول الأعضاء لتوجيه استثماراتها في رأس المال البشري، خاصة بين الشباب، وتوجيه بنيتها السكانية الشابة والنشيطة لكي تكون محركا للتنمية المستدامة.