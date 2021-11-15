شكرا لقرائتكم خبر تحديد الأبحاث الفائزة بمسابقة الشباب العربي حول جائحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت الجامعة في بيانها أمس بأن المركز الأول فاز به البحث المعنون بـ»تأثير جائحة كورونا على القطاع الشبابي في مجال التجارة الالكترونية في سلطنة عمان» للباحثة العمانية نوف السنانية، بجائزة قدرها 1000 دولار، أما المركز الثاني فكان من نصيب البحث المعنون بـ»تأثير جائحة كورونا على بعض أوجه العائد الديموغرافي في دول الخليج العربي: دراسة استطلاعية» للباحث العماني مبارك الحمداني، وفاز بجائزة قدرها 1000 دولار، أما المركز الثالث والأخير ففاز به البحث المعنون بـ»العائد الديموغرافي وجائحة فيروس كورونا المستجد: أزمة أم فرصة للشباب» للباحثة اليمنية زرعة سالم، بجائزة قدرها 1000 دولار.
من جانبها هنأت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الباحثين الفائزين بجوائز المسابقة، مؤكدة دعم الجامعة للحركة البحثية في المجالات المختلفة، داعية الدول الأعضاء لتوجيه استثماراتها في رأس المال البشري، خاصة بين الشباب، وتوجيه بنيتها السكانية الشابة والنشيطة لكي تكون محركا للتنمية المستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد الأبحاث الفائزة بمسابقة الشباب العربي حول جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.