أكاديمية الأمن السيبراني تطور مهارات منسوبي الجهات الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الجهود للإسهام في حماية الفضاء السيبراني للمملكة وأمنها الوطني، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وبالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب الأمن السيبراني CyberPro، لتطوير مهارات الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني من موظفي الجهات الحكومية.

وتهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني من موظفي الجهات الحكومية.

وشارك في هذه المرحلة عدد من ممثلي القطاعات الحكومية؛ من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والإعلام، والصحة، والنقل، والطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والقطاع المالي، وغيرها من القطاعات الوطنية.

وقدمت 2200 فرصة تدريبية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة؛ التي شملت منسوبي 190 جهة وطنية.

وتأتي المبادرة ضمن عدة مبادرات، أطلقتها الهيئة في مجال بناء القدرات الوطنية. فقد تم في وقت سابق، وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إطلاق مبادرة التدريب للتأهيل للتوظيف، وذلك بهدف تدريب 500 من خريجي الجامعات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني؛ وذلك بهدف إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة التي تسهم في الوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن، وموثوق، يمكن النمو والازدهار.

المبادرة تشمل:







تمارين سيبرانية



اختبارات للشهادات الاحترافية



التدريب على مستويات بما يتواءم مع مجالات التخصص



المعرفة في الإطار السعودي، لكوادر الأمن السيبراني (سيوف) مثل: