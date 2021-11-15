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98 % نسبة الشفاء من كورونا بالمملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا بالمملكة 98%، في حين بلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%، وذلك بحسب مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر.

وقال إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,401,695 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2,525,916 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,498,374 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,535 حالة حتى أمس.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 38 إصابة مؤكدة، وشفاء 55 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 49 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات 549,260

حالات التعافي 538,329

الوفيات 8816

إصابة جديدة 38

حالة شفاء جديدة 55

الحالات الحرجة 49

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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