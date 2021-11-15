98 % نسبة الشفاء من كورونا بالمملكة

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وقال إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,401,695 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2,525,916 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,498,374 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,535 حالة حتى أمس.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 38 إصابة مؤكدة، وشفاء 55 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 49 حالة.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الإصابات 549,260
حالات التعافي 538,329
الوفيات 8816
إصابة جديدة 38
حالة شفاء جديدة 55
الحالات الحرجة 49
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