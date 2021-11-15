شكرا لقرائتكم خبر 98 % نسبة الشفاء من كورونا بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا بالمملكة 98%، في حين بلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%، وذلك بحسب مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر.

وقال إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,401,695 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2,525,916 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,498,374 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,535 حالة حتى أمس.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 38 إصابة مؤكدة، وشفاء 55 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 49 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات 549,260

حالات التعافي 538,329

الوفيات 8816

إصابة جديدة 38

حالة شفاء جديدة 55

الحالات الحرجة 49