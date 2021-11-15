شكرا لقرائتكم خبر إزالة تعديات على مساحة 21.800 م2 بحسينية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية تعديات بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة، عبارة عن عقوم ترابية وبتر خرسانية على مساحة 21.800 م2، وباشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية أعمال الإزالة والهدم.

وأوضحت وكالة البلديات أن الأمانة تعمل على مكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية، بمتابعة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، من خلال لجان متخصصة لمراقبة ومتابعة التعديات وإزالتها بشكل فوري.

وتواصل البلديات الفرعية والمرتبطة بتكثيف الرقابة على مواقع التعديات للحيلولة دون عودة التعدي إليها مرة أخرى، ومتابعة المخططات العشوائية ومنع تسويقها أو تداولها، وتطبيق الإجراءات الحازمة بحق المخالفين، وتحذر المواطنين من شراء الأراضي في المخططات العشوائية المخالفة.

من جهة ثانية نفذت أمانة العاصمة المقدسة 210,553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر منصة «امتثال»، وحررت 856 مخالفة خلال الفترة من 28 / 3 / 2021م إلى 31 / 10 / 2021م.

وحصلت بلدية المعابدة الفرعية على المركز الأول على مستوى 14 بلدية فرعية ومرتبطة بالعاصمة المقدسة في إجمالي الزيارات بأكثر من 35 ألف زيارة ميدانية، وجاءت بلدية بحرة الفرعية في المركز الثاني بتنفيذ 19 ألف زيارة، كما حصلت بلدية المسفلة على المركز الثالث، وبلدية محافظة الجموم على المركز الرابع، وبلدية الشوقية على المركز الخامس بتنفيذ أكثر من 18 ألف زيارة.

وأوضحت وكالة البلديات بالأمانة تحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية وأسواق النفع العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق الامتثال المأمول للاشتراطات البلدية عبر برنامج الامتثال البلدي، الذي يهدف إلى تعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية للوقاية من فيروس «كورونا»، إلى جانب إشراك المجتمع في عملية التوعية بأهمية الالتزام واتباع الضوابط والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وذات العلاقة، وتفعيل الرقابة الذاتية لدى الفرد والمجتمع.