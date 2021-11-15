أمير مكة يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، سفير جمهورية العراق لدى المملكة عبدالستار الجنابي. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل أمير المنطقة، في مقر الإمارة بجدة أمس، القنصل العام لجمهورية أوزباكستان، نادرجان تور غونوف. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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