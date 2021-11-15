ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الموريتاني

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وتسلم الرسالة نيابة عن ولي العهد، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله، بمقر الوزارة بالرياض، أمس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهة ثانية أجرى الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، بوزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد.
وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته له بمناسبة عقد قرانه، وتمنياته له بوافر السعادة والتوفيق.
وأعرب وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان عن الشكر لولي العهد على تهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.
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