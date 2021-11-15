شكرا لقرائتكم خبر 42 مليونا غرامات لشركات خالفت المواصفات في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت أمانة العاصمة المقدسة غرامات بقيمة 42 مليون ريال بحق شركات ومؤسسات مخالفة عاملة مع الجهات الخدمية بمواقع مختلفة خلال 4 سنوات، بسبب عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة.

وأكد المتحدث الرسمي بالأمانة رعد الشريف لـ»مكة»، أنه جرى تطبيق النظام في حق عدد من الشركات والمؤسسات المخالفة العاملة مع الجهات الخدمية بمواقع مختلفة في مكة المكرمة، وتغريمها.

وأشار إلى إصدار 20,483 تصريحا عاما و9734 تصريحا طارئا للجهات الخدمية، لافتا إلى أن المختصين بالأمانة والبلديات يقومون بالمتابعة والمعاينة، ورصد مخالفات المقاولين المنفذين، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية وفقا لنوع المخالفة، ووضع الحلول المناسبة لها، وتحديد مساراتها حسب المخططات والمواصفات المعتمدة لتلك المشروعات.

وشدد على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات البنية التحتية مراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة، وتأمين وسائل الأمن والسلامة في مواقع العمل، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق تجنبا لفرض الغرامات النظامية.

وحث الشركات الخدمات العامة بتحسين مستوى الأداء والمحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامة كافة، وتحقيق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات لتحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة بالعاصمة المقدسة.

عن الإجراءات المطبقة:

42 مليون ريال قيمة الغرامات

4279 غرامة خلال الفترة من عام 1439هـ حتى 1443هـ

عدم التزامها بالمواصفات والمقاييس