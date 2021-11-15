خادم الحرمين يرعى غدا حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد

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ويأتي حفل تكريم الفائزين تقديرا للإنجازات الوطنية الملهمة في مجالات الاستدامة لشركات القطاع الخاص، والابتكار للمبادرات الاجتماعية للأفراد، والتميز المؤسسي لمنظمات القطاع غير الربحي، حيث رسخت مؤسسة الملك خالد عبر إطلاق جائزة الملك خالد نهجا ثابتا لتكريم الرواد في خدمة المجتمع بحلول وممارسات تنموية مستدامة.
ورصدت جائزة الملك خالد على مدار أكثر من عقد من الزمن، المتميزين واحتفلت بتميزهم وأسهمت في تسليط الضوء على تلك الإنجازات وأنارت درب صانعي التغيير ومكنتهم لتعظيم أثرهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتعزيز إسهاماتهم لبناء وطن مزدهر.
وتعد جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة متفردة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بدعمها العملي الفعال لمرشحيها والإسهام في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم، وتمكينهم من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وبحلول مستدامة.
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