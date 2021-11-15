الدبيبة: إعلان موقفي من الترشح للانتخابات سيكون في اللحظة الحاسمة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه سيعلن ذلك في اللحظة الحاسمة.
وقال الدبيبة: “قرار ترشحي بيد الشعب الليبي، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات”.
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
وعن موقفه من الترشح للانتخابات، قال الدبيبة: “قانون الانتخابات الذي أعلنته المفوضية العليا للانتخابات، معيب ومفصل”.
تصريحات الدبيبة جاءت خلال كلمة له أثناء مشاركته في إعلان تأسيس المجلس الوطني للشباب مساء اليوم.
وأوضح ما يقصده بالتفصيل في قانون الانتخابات، قائلا: “الشعب الليبي يريد الانتخابات، لكنهم خرجوا بقوانين مفصلة على بعض الأشخاص والجهات، ولا يمكن أن نرضى به أبدا”.
وقال: “الانتخابات تمر بمشكلة كبيرة جدا، والشعب الليبي لا يمكن أن يرضى إلا أن يختار سيادته ورؤساءه عبر الانتخابات”، مؤكدا: “لا يمكن التنازل عن هذا الحق أبدا، لكن أرادوا خلق معوقات وصعوبات لهذا الملف المهم”.
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