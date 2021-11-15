تدشين أول مركز ارشاد أسري بتبوك

دشن سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك أ. منيف بن هابس الحربي اليوم بمكتبه أول مركز ارشاد أسرى مرخص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ” مركز ملاذ ” وبحضور رئيسة المركز أ. نوال المسعودي

ويهدف مركز الإرشاد الأسري إلى تفعيل إسهامات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوقائية والإرشادية وذلك من خلال استقبال المشكلات الاجتماعية (الأسرية والفردية) وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع السعودي

وأشار الحربي الى اهتمام أمير منطقة تبوك ورعايته لمثل هذي المراكز تدل على حرصه الشديد لها وأضاف ان كثيراً من الأمور يمكن معالجتها داخل الأسرة، ولكن عدم وجود الحوار الأسري هو الذي يطور الأمور البسيطة إلى أمور لا يحمد عقباه