دشن سعادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك أ. منيف بن هابس الحربي اليوم بمكتبه أول مركز ارشاد أسرى مرخص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ” مركز ملاذ ” وبحضور رئيسة المركز أ. نوال المسعودي
ويهدف مركز الإرشاد الأسري إلى تفعيل إسهامات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوقائية والإرشادية وذلك من خلال استقبال المشكلات الاجتماعية (الأسرية والفردية) وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع السعودي
وأشار الحربي الى اهتمام أمير منطقة تبوك ورعايته لمثل هذي المراكز تدل على حرصه الشديد لها وأضاف ان كثيراً من الأمور يمكن معالجتها داخل الأسرة، ولكن عدم وجود الحوار الأسري هو الذي يطور الأمور البسيطة إلى أمور لا يحمد عقباه
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين أول مركز ارشاد أسري بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.