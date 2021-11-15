بيان حكومي: 28 ضابطا و4 مدنيين حصيلة قتلى هجوم شمالي بوركينا فاسو

محمد بن مسعود - الدمام - قالت بيانات رسمية إن حصيلة الهجوم الذي وقع، أمس الأحد، على أحد مراكز الشرطة في بوركينا فاسو قد ارتفعت إلى 32 قتيلا.

وحسب بيان رسمي أصدرته الحكومة في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، قالت إن القتلى بينهم 28 من ضباط الشرطة العسكرية، وأربعة من المدنيين.

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وكان هجوم شديد قد وقع، أمس الأحد، على أحد مراكز الشرطة شمالي بوركينا فاسو، أوقع قتلى، رصدهم بيان حكومي بالأمس 20 قتيلا.

وأصدر الرئيس روش كابوري مرسوما بإعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم الذي وقع بالقرب من منجم ذهب في إناتا. وقالت الحكومة إن العملية نفذها مسلحون مجهولون.

وتستهدف قوات الأمن والمدنيين في بوركينا فاسو بانتظام من قبل متشددين إسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، لا سيما بالقرب من حدود البلاد مع مالي والنيجر.

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