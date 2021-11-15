وزير المالية: أهمية تبادل التجارب والخبرات الدولية في مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور البارز الذي تشكله المرأة البحرينية باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والبناء وما توليه مملكة البحرين من اهتمام وحرص للدفع قدماً بدورها الريادي، بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهاً في الوقت ذاته بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى حفظها الله.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه اليوم سعادة السفير مارك جرين الرئيس والمدير التنفيذي لمركز وودرو ولسون الدولي للباحثين بواشنطن، بحضور الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، حيث استعرض معاليه أبرز المبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين الاقتصادية ورفع مستوى تنافسيتها على المستوى الدوليّ، منوهًا بأهمية تفعيل مجالات التعاون والتنسيق المشترك في مجال التوازن بين الجنسين من خلال تبادل التجارب والخبرات الدولية التي تصب في دعم المرأة وتعزيز دورها بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة وأثر ذلك على التنمية ونمو الاقتصادات العالمية.

وجرى خلال اللقاء استعراض النموذج البحريني في مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين وإسهامات المجلس الأعلى للمرأة في إدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يرفع من تنافسيتها وينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد سعادة السفير مارك جرين بجهود مملكة البحرين في مجال التوازن بين الجنسين، لافتاً إلى أهمية تنظيم الفعاليات والمنتديات الفكرية المشتركة في مجال التوازن بين الجنسين بما يدعم عجلة التنمية ويحقق النمو للاقتصادات العالمية.