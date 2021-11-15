تعليم عسير يحقق مراكز متقدمة في مسابقة «موهوب 2021»

الرياض - محمد عبدالله - حقّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مراكز متقدمة في مسابقة "موهوب 2021"، حيث حصد خمسة طلاب من مدارس التربية المتميزة خمس ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، إذ حقق الطالب فراس بلغيث ميدالية ذهبية، والطالب محمد عسيري ميدالية فضية، فيما فاز الطلاب عادل أبوحكمة، وحسام عسيري، وعلي زبارة بالميدالية البرونزية.

من جهته قدّم المدير العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري التهنئة للطلاب الفائزين، مثمنًا جهودهم وأُسرهم ومدرستهم، وإدارة النشاط الطلابي، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات على المستويين العالمي والمحلي.

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