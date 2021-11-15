بالفيديو.. نصائح حول حماية ما نصوره وننشره على الإنترنت من استخدام الغير له

الرياض - محمد عبدالله - وجه ياسر بن أحمد الحكمي، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، رسالة لكل مصور أو مصوره، رسام أو رسامة، مبدع أو مبدعة قائلا: «لا تشوه عملك بوضع التوقيع الخاص بك، انشر عملك وبعدما ما يتم انتهاكه بعد تاريخ نشرك لهذه المادة يحق لك مقاضاة أي شخص يستخدم هذه المادة أو الصورة أو الرسمة بعد تاريخ نشرها مما يكسبها حق مؤلفها».

وأضاف الحكمي خلال لقاءه مع برنامج «سيدتي» المذاع عبر فضائية «روتانا خليجية»، اليوم الاثنين، لإثبات الانتهاك يجب توثيق تاريخ النشر وصورة من الانتهاك عبر حسابه وبالتالي يمكن مقاضاته من خلال مسارين الأول المحاكم التجارية والثاني الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

ونصح من يريد استخدام صورة لآخر بالتواصل معه والحصول على إذن كتابي أو خطي أو عبر أي قناة من القنوات وبالتالي تستطيع تستخدمها ولكن لابد من الدقة في توثيق الأعمال وتحديد المدة الزمنية.

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