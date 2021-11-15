موعد وطريقة التقديم للكلية التقنية برفحاء للفصل التدريبي الثاني

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الكلية التقنية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، عن موعد بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ.

ومن المقرر فتح بوابة القبول لمدة عشرة أيام، بدءًا من الأحد 16 ربيع الآخر 1443هـ، حتى الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1443هـ.

التسجيل وطريقة التقديم

وأوضحت الكلية أن التسجيل سيكون متاحًا على الأقسام التي تدرب عليها الكلية في تخصصي: الدعم الفني، والموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، عبر بوابة "قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:

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