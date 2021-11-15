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ولي العهد يهنئ وزير الثقافة والرياضة بسلطنة عمان بمناسبة عقد قرانه

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الرياض - محمد عبدالله - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، بـ «ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد» وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته له بمناسبة عقد قرانه، وتمنياته بوافر السعادة والتوفيق.

وأعرب وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان عن الشكر لولي العهد على تهنئته وما أبداه من مشاعره أخوية صادقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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