مخالفون يشوهون المعالم الطبيعية بالحفر ونقل الرمال قبل ضبطهم

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (19) مخالفًا لنظام البيئة، لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر، ونقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة الخرج.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر تويتر، إنه تم ضبط 17 معدة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كان المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي شدد على أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، ومتابعة كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بيئية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و996 أو 999 في جميع مناطق المملكة.

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