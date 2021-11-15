القبض على 3 أشخاص يتعمدون صيد الذئب العربي

وأوضح المالكي أن عقوبة صيد الذئب العربي غرامة 80 ألف ريال للكائن الواحد، وتصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وشدد المالكي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، ومتابعة كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بيئية.
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