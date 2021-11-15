شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. إزالة مخالفات على 20 موقع بمساحة 15 مليون م2 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة الأحساء خلال الربع الأول من العام الحالي، إحداثات غير نظامية في 20 موقعًا بالمحافظة على مساحة إجمالية بلغت 15.742.085 مترًا مربعًا في أرجاء الحاضرة، بالتنسيق مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالمحافظة.

يُذكر أن اللجنة التي تضم في عضويتها "المحافظة، الأمانة، الشرطة، مكتب وزارة المالية، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة"، لا تقوم بأي إزالة لتعدي إلا بعد اتخاذ الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة المتبعة، بينما تتركز مهمتها الرئيسة في مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة أي إحداثات تقع على الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، لمنع التعدي عليها وإيقاف من يعمل دون رخصة تخوله حق العمل من خلال الوقوف على المواقع التي يُبلّغ بوجود تعديات عليها أو إحداثيات فيها، سواء أكان التبليغ من الجهات الحكومية أو المواطنين.