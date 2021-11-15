شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء بلا خدمات.. ”الخليج 365” ترصد معاناة المواطنين في «عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت "اليوم"، أراء المواطنين حول مشكلات أحياء الرجاء والكوثر بعزيزية الخبر، مؤكدين أنه لا توجد أي خدمات على الإطلاق في تلك المناطق.

وأوضح أحد المواطنين أنه لا يوجد أي مظهر للحياة من كهرباء وغير ذلك من الخدمات، لافتا إلى أنهم رفعوا للجهات المعنية من البلدية، لكن دون استجابة على الإطلاق حتى الآن.

فيما طالب المواطن علي الشهري، بتوافر الخدمات لا سيما في الشوارع، من سفلتة وإنارة والمدارس والماء، بينما أشار المواطن عبود بن حماد، أنهم يفتقدون لجميع الخدمات.

وشدد المواطنون على أهمية ردم الشوارع أولا، كي يمهد الطريق لإقامة الخدمات الأخرى، مذكرين بأنهم طالبوا من البلدية ذلك، بخطابات رسمية قبل سنتين، ولكن دون رد.