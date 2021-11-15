شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي» يضبط 19 مخالفاً لتجريفهم التربة دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الخرج، (19) مخالفًا لنظام البيئة، مواطن و(14) مقيمًا من الجنسيات اليمنية والسودانية والسورية والفلسطينية والباكستانية، و(4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والأثيوبية، لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر ،ونقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المعدات المستخدمة وعددها (17) آلية، تعود ملكياتها للمواطن وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.